تحرير ٢١١٧٨ محضر لعدم ارتداء الكمامة وغلق ١٥٠٣ مركز للدروس الخصوصية بالغربية

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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم اليوم تحرير (١٤١) محضر لمواطنين و(٢٦) محضر لمنشآت وذلك لعدم ارتداء الكمامة ،وتم التصالح مع (١٤١) محضر بإجمالي مبلغ ٧٠٥٠ جنية ولم يتم التصالح مع (٢٦) محضر وتم تحويلهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة ،حيث تم فض (٢١) سوق، (١٣) فرح وسرادق عزاء وغلق وتشميع (٢) مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس، بجانب تنظيم حملات مستمرة لتعقيم الأماكن العامة.

وقد أسفرت الحملات عن تحرير (٢١١٧٨) محضر للأفراد و(٢١١٧) محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض (٢٩٠٦) سوق، (١١٨٦) فرح وسرادق عزاء وغلق وتشميع (١٥٠٣) مركز للدروس الخصوصية منذ منتصف يناير الماضي.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفاً من الغرامة .