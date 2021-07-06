كلية الآداب جامعة حلوان تعلن عن فتح باب الحجز لامتحانات دورات اللغة الإنجليزية

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أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان فتح باب الحجز لامتحانات اللغة الإنجليزية الأكاديمي، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية.

أفاد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تهدف إلى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال اتاحة العديد من الدورات التدريبية في مجالات مختلفة ومتنوعة، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات .

وفى السياق ذاته اوضحت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، أن مواعيد حجز امتحانات شهر يوليو تكون يومي 13، 27 يوليو 2021، مشيرة إلى أن مركز اللغات بكلية الآداب يقدم العديد من الأنشطة منها عقد دورات تدريبية في اللغات الأجنبية المختلفة لتنمية مهارات الطلاب، بالإضافة إلى عقد امتحان تأهيل اللغة الانجليزية لطلاب الدراسات العليا، وتقديم خدمة ترجمة معتمدة لجميع أنواع الشهادات والمستندات الرسمية من جميع اللغات إلى اللغة العربية أو العكس.

هذا وللتواصل والحجز يمكن التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالحرم الجامعى، كما يمكن الالتحاق والتسجيل في الدورات التدريبية والحصول على مواعيد الدورات والامتحانات من خلال الرابط التالي هنا.