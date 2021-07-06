أخبار عاجلة

بحضور بوتين.. عرض عسكري للأسطول البحري الروسي بمناسبة ذكرى تأسيسه -
أمريكا تحقق في مزاعم تمويل قطر للحرس الثوري الإيراني -
انطلاق أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغرب -
فيديو مرعب.. لمحة من داخل عربة إطفاء على جحيم حرائق كاليفورنيا -
حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": تستمر حتى 9 مساءً -
الكويت تدعو لتحرك دولي يحاسب "الحوثيين" لاستهدافهم المدنيين بالمملكة -
برقيتان من "القيادة" لرئيس ليبيريا "جورج وياه" -
بينما تكافح آثار الفيضانات الكاسحة.. إعصار شديد في طريقه للصين -
القيادة تهنئ رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده -
تقنية وتوجيه وتوعية.. أرقى الخدمات لاستقبال المعتمرين والمصلين بالحرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كلية الآداب جامعة حلوان تعلن عن فتح باب الحجز لامتحانات دورات اللغة الإنجليزية

Print
كلية الآداب جامعة حلوان تعلن عن فتح باب الحجز لامتحانات دورات اللغة الإنجليزية كلية الآداب جامعة حلوان تعلن عن فتح باب الحجز لامتحانات دورات اللغة الإنجليزية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان فتح باب الحجز لامتحانات اللغة الإنجليزية الأكاديمي، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية.

أفاد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تهدف إلى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال اتاحة العديد من الدورات التدريبية في مجالات مختلفة ومتنوعة، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات .

وفى السياق ذاته اوضحت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، أن مواعيد حجز امتحانات شهر يوليو تكون يومي 13، 27 يوليو 2021، مشيرة إلى أن مركز اللغات بكلية الآداب يقدم العديد من الأنشطة منها عقد دورات تدريبية في اللغات الأجنبية المختلفة لتنمية مهارات الطلاب، بالإضافة إلى عقد امتحان تأهيل اللغة الانجليزية لطلاب الدراسات العليا، وتقديم خدمة ترجمة معتمدة لجميع أنواع الشهادات والمستندات الرسمية من جميع اللغات إلى اللغة العربية أو العكس.

هذا وللتواصل والحجز يمكن التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالحرم الجامعى، كما يمكن الالتحاق والتسجيل في الدورات التدريبية والحصول على مواعيد الدورات والامتحانات من خلال الرابط التالي هنا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أوقاف الإسكندرية» تتسلم 4 أطنان أول دفعة من لحوم «صكوك الأضاحي» (صور)

«أوقاف الإسكندرية» تتسلم 4 أطنان أول دفعة من لحوم «صكوك الأضاحي» (صور)

تعليم قنا: منح شهادة الاعتماد لـ46 منشأة تعليمية

تعليم قنا: منح شهادة الاعتماد لـ46 منشأة تعليمية

تقرير يوصى بإزالة 10 أدوار من العقار المائل في «السيالة» ..ومحافظ الإسكندرية يستجيب (صور)

تقرير يوصى بإزالة 10 أدوار من العقار المائل في «السيالة» ..ومحافظ الإسكندرية يستجيب (صور)

١٩٢٣٩ طالب وطالبة من الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بالقليوبية يؤدون امتحان التاريخ بعد قليل

١٩٢٣٩ طالب وطالبة من الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بالقليوبية يؤدون امتحان التاريخ بعد قليل