أخبار عاجلة

بحضور بوتين.. عرض عسكري للأسطول البحري الروسي بمناسبة ذكرى تأسيسه -
أمريكا تحقق في مزاعم تمويل قطر للحرس الثوري الإيراني -
انطلاق أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغرب -
فيديو مرعب.. لمحة من داخل عربة إطفاء على جحيم حرائق كاليفورنيا -
حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": تستمر حتى 9 مساءً -
الكويت تدعو لتحرك دولي يحاسب "الحوثيين" لاستهدافهم المدنيين بالمملكة -
برقيتان من "القيادة" لرئيس ليبيريا "جورج وياه" -
بينما تكافح آثار الفيضانات الكاسحة.. إعصار شديد في طريقه للصين -
القيادة تهنئ رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده -
تقنية وتوجيه وتوعية.. أرقى الخدمات لاستقبال المعتمرين والمصلين بالحرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

سيدة أمريكية تثير الذعر في المطار بعد اقتحامها نقطة تفتيش أمنية

Print
سيدة أمريكية تثير الذعر في المطار بعد اقتحامها نقطة تفتيش أمنية سيدة أمريكية تثير الذعر في المطار بعد اقتحامها نقطة تفتيش أمنية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار اختراق امرأة لنقطة تفتيش أمنية في مطار نيوارك الدولي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، حالة من الفوضى وتدافع المسافرين هربا من المطار إثر «سوء فهم»، وفقا لما أعلنته سلطة المطار.

وأوضحت سلطة المطار أنه في حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، «استجابت إدارة شرطة المطار لحادثة تتعلق بامرأة اخترقت نقطة تفتيش أمنية في المبنى C واحتجزتها».

وأضافت سلطة المطار، في بيان، أن الشرطة نقلت بعض المسافرين إلى الشارع حيث أجرى المسؤولون مسحا للمناطق المتأثرة من المحطة كإجراء وقائي.

ولفتت إلى أن «الاضطراب، الذي أسيء تفسيره من قبل البعض وتغريدات على»تويتر«عن أنه تهديد محتمل بوجود قنبلة أو إطلاق نار، تسبب في قلق عام كبير للركاب الذين فروا وغادروا بوسائل مختلفة».

وأكدت سلطة المطار أنه «لم يكن هناك تهديد بوجود قنبلة أو إطلاق نار في المطار»، مضيفة أنه «لم يصب أحد بجروح خطيرة» وسط تلك الأحداث.

من جهة أخرى، ذكرت سلطة المطار أن المرأة التي خرقت النقطة الأمنية تم نقلها إلى المستشفى «لتقييمها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لا تكونوا جبناء أمام كورونا.. تصريحات «غير لائقة» تثير غضب البريطانيين

لا تكونوا جبناء أمام كورونا.. تصريحات «غير لائقة» تثير غضب البريطانيين

محافظ الشرقية: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس

محافظ الشرقية: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس

أمريكا تحقق في مزاعم تمويل قطر للحرس الثوري الإيراني

أمريكا تحقق في مزاعم تمويل قطر للحرس الثوري الإيراني

إصابة 3 عمال سقطوا من «سقالة» أثناء العمل بمدرسة زراعية بقنا

إصابة 3 عمال سقطوا من «سقالة» أثناء العمل بمدرسة زراعية بقنا