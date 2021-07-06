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وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 17 قيادة محلية في 8 محافظات (أسماء وتفاصيل)

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وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 17 قيادة محلية في 8 محافظات (أسماء وتفاصيل) وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 17 قيادة محلية في 8 محافظات (أسماء وتفاصيل)

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أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بكافة المحافظات بما يسهم في ضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم عنها.

تضمنت الحركة تنقلات وتعيينات لـ 17 قيادة محلية بمحافظات دمياط والجيزة والقليوبية وأسيوط والمنيا والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن الحركة تضمنت تصعيد كل من نبيل محمد الطيبى سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية، وياسر فاروق حفناوي سكرتير عام مساعد كفر الشيخ إلى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، كما تضمن القرار الوزاري أيضاً تصعيد عدد من رؤساء المدن والمراكز إلى سكرتيرى عموم مساعدين بالمحافظات من بينهم محمد صلاح الدين ناجى رئيس مركز ومدينة المنيا إلى سكرتير عام مساعد أسيوط وعايدة عطية عباس رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ إلى سكرتير عام مساعد كفر الشيخ .

كما تضمنت حركة المحليات تعيين ياسر محمد عبدالعزيز رئيساً لمركز ومدينة المنيا، وتيسير عبدالفتاح إسماعيل رئيس حى جنوب الجيزة إلى رئيس حي الهرم، ونقل خالد محمد عصر رئيس حى الهرم إلى رئيس مركز ومدينة كرداسة، ومحمد عبدالحميد محمود رئيس مركز ومدينة كرداسة إلى رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، وخيري أحمد مرسى رئيس مركز ومدينة العياط بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، وهشام رفعت محمد من رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية إلى رئيس حى شرق شبرا الخيمة، وتعيين عبدالتواب محمد رفعت رئيساً لمدينة الخصوص بالقليوبية، وخالد إسماعيل عبدالفتاح محجوب من رئيس مدينة السرو بدمياط إلى رئيس مدينة الروضة، وغريب أحمد على عارف رئيس مركز ومدينة الزرقا إلى رئيس مدينة عزبة البرج بدمياط، ومحمد عبدالغنى عيد رئيس مدينة عزبة البرج إلى رئيس مركز ومدينة الزرقا، وأخيرا حمدي عبدالعليم شامة رئيس مدينة السرو نقلاً من مركز ومدينة التل الكبير بالاسماعيلية .

كما تضمن القرار الوزارى نقل اثنين من رؤساء المدن بدمياط والمنيا إلى عمل إداري بدواوين عموم المحافظات.

وأشار «شعراوى»، إلى أن الوزارة مستمرة في اجراءات تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات، مشيراً إلى سعى الوزارة أيضاً إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين بالإدارة المحلية على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن مجال خدمة المواطنين .

وطالب وزير التنمية المحلية كافة القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم بإعتبار ذلك عامل أساسى للتقييم إلى جانب تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وقرارات الدولة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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