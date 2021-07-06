تعرف على مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 بالرابط

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تُصدر الشركة المصرية للاتصالات WE فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 والتي تتم المحاسبة فيها عن الفترة من إبريل وحتى يونيو 2021 والتي تُعرف باسم فاتورة يوليو يوم 15 يوليو 2021، وأعلنت شركة WE عن فترة سماح يمكن خلالها سداد فاتورة الأرضي بدون دفع غرامة، وكذلك موعد يتم خلاله تحويل خط التليفون الأرضي إلى نظام الاستقبال، وذلك موعد قطع الحرارة وفرض غرامة تأخير.

وتعتبر فاتورة التليفون الأرضي من أهم الأخبار التي يبحث عنها المصريون ضمن أخبار مصر على محرك بحث جوجل والتى ترتبط بشكل أساسي إلى جانب خدمة التليفون المنزلي بخدمة الانترنت الأرضي، ويكثر البحث على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2021.

يوم 15 يوليو 2021 تُصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي.

يوم 14 أغسطس 2021 تنتهي فترة السماح المحددة لسداد فواتير التليفون الأرضي 2021.

يوم 15 أغسطس 2021 يتم تحويل التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط.

يوم 14 سبتمبر 2021 تنتهي فترة السماح باستقبال المكالمات.

يوم 15 سبتمبر 2021 يتم رفع الخط من الخدمة وكذلك فرض غرامة التأخير على العملاء غير مسددي فواتير التليفون الأرضي.

يمكنت اعتبارًا من يوم 15 يوليو الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون عبر من خلال الضغد على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021.

مراكز دفع فواتير التليفون الأرضي 2021