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شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، 6 يوليو 2021، اتفاعا طفيفا في استجابة لارتفاع سعر الذهب عالميًا مع بداية التداول، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الثلاثاء، 894 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 781 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 670 جنيها والجنيه الذهب عند سعر 6260 جنيها، ويتوقع الخبراء ارتفاع جديد في الذهب محليا على مدار اليوم استجابة للارتفاع العالمي .

وحققت أسعار الذهب عالميا، زيادة كبيرة في بداية التداولات محققا زيادة قدرها 1.3%، بزيادة قدرها 22 دولارا في الأوقية، ليخترق حاجز 1800 دولار والذى غاب عنه منذ فترة ليحقق أعلى مستوى له منذ 3 أسابيع، وافتتح الذهب التداول عند 1787.5 دولارا للأوقية، بينما وصل في التداول عند 1806 دولارا للأوقية .

وترجع ارتفاع اسعار الذهب إلى تزايد المخاوف بشأن متحورات فيروس كورونا والتى تجتاح بلدانةكثيرة بالإضافة لتضارب البيانات بشأن جدوى اللقاحات مع الكورونا المتحورة الجديدة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الثلاثاء، 796.05 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،805.82 $.

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