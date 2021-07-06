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5 دراهم زيادة .. أعرف في المغرب الثلاثاء 6 يوليو 2021

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5 دراهم زيادة .. أعرف سعر الذهب في المغرب الثلاثاء 6 يوليو 2021 5 دراهم زيادة .. أعرف في المغرب الثلاثاء 6 يوليو 2021

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شهد سعر الذهب في المغرب، ارتفاع ملحوظ بمستهل التعاملات اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من استمرار الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم»، في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

518.35 درهم

$58.08

سعر الذهب عيار 22

475.16 درهم

$53.24

اسعار الذهب عيار 21

453.57 درهم

$50.82

اسعار الذهب عيار 18

388.77 درهم

$43.56

سعر الذهب عيار 14

302.37 درهم

$33.88

سعر الذهب عيار 12

259.17 درهم

$29.04

اسعار أوقية الذهب

16،121 درهم

$1،806

اسعار جنيه الذهب

3،629 درهم

$406.55

اسعار كيلو الذهب

518،349 درهم

$58،077

المصرى اليوم

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