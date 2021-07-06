منتدى القاهرة للتغير المناخى يناقش اليوم إمكانيات وتحديات «الهيدروجين الأخضر» بديل الطاقة

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تنظم اليوم سفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة بالتعاون مع وزارة البيئة الفعالية ال 76 لمنتدى القاهرة للتغير المناخى تحت عنوان «تنويع مزيج الطاقة.. إمكانات الهيدروجين الأخضر» بحضور عدد من خبراء الطاقة والبيئة، وذلك في تمام الساعة 5.30 مساءا عبر خاصية zoom .

يفتتح الفعالية نائب رئيس قسم التعاون التنموى بسفارة ألمانيا بالقاهرة ستيفانى زورنسون، ورئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة د. أحلام فاروق.

ومن المتحدثين خلال الفعالية المدير العام بمعهد رينر ليموين د. كاترين جولدامر، ورئيس اللجنة المشتركة لكفاءة الطاقة بالهيئة الألمانية للتعاون الدولى مارتن نيوسل، رئيسة مجموعة الطاقة المتجددة في مركز التمييز العلمى بالمركز القومى للبحوث د. نهلة اسماعيل .

سيناقش المنتدى امكانيات وتحديات «الهيدروجين الأخضر» أحد الحلول لاستبدال أنواع الوقود كثيفة الانبعاثات في القطاعات التي لا يمكن تزويدها بالكهرباء بشكل مباشر وخاصة صناعات الصلب والكيماويات وكلك قطاعى الشحن والطيران، لتحقيق أهداف الحد من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون العالمية وتنويع مزيج الطاقة ومراعاة البيئة .