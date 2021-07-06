تسليم 80 بطاقة للمستفيدين من تكافل وكرامة بتجمعات الإسماعيلية والشرقية

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تقوم لجنة من أدارة التضامن الاجتماعي برفح، اليوم الثلاثاء، بتسليم عدد 80 بطاقة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من أهالي مركز ومدينة رفح، والمقيمين في تجمعات بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية.

وأكدت سعدية محمود، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أن اللجنة ستقوم بتسليم بطاقات المستفيدين من تكافل وكرامة في ديوان الشيخ عبدالقادر سعيد بقرية الفردان في محافظة الإسماعيلية، تخفيفًا وتيسيرًا على المواطنين.

يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء سلمت، خلال الفترة الماضية، عدد 12 ألف و766 بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة على مستوي مراكز ومدن المحافظة.