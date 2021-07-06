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إصابة 24 عامل في تصادم أتوبيس وميكروباص علي الطريق الاوسطي بالشرقية

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إصابة 24 عامل في تصادم أتوبيس وميكروباص علي الطريق الاوسطي بالشرقية إصابة 24 عامل في تصادم أتوبيس وميكروباص علي الطريق الاوسطي بالشرقية

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أصيب 24 عاملا، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بين أتوبيس يقل عمال وميكروباص.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن ما تبلغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس يقل عمال بإحدى شركات الملابس وميكروباص، وذلك على الطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وأسفر الحادث عن إصابة 24 شخص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم.

تم نقل ١٦ مصاب إلى مستشفي الزوامل المركزي و٨ مصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

المصرى اليوم

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