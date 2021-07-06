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احذروا.. «المرور» تعلن تحويلات جديدة لرفع كفاءة الطريق الدائري

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احذروا.. «المرور» تعلن تحويلات جديدة لرفع كفاءة الطريق الدائري احذروا.. «المرور» تعلن تحويلات جديدة لرفع كفاءة الطريق الدائري

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أعلنت وزارة الداخلية عن إستقطاع حارة مرورية، لإستكمال تنفيذ أعمال مشروع صيانة ورفع كفاءة الطريق الدائرى أعلى محور 26 يوليو إتجاه المريوطية.

قالت الوزارة في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء: «تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لإستكمال تنفيذ أعمال مشروع صيانة ورفع كفاءة الطريق الدائرى من تقاطع محور 26 يوليو حتى محور المريوطية، مما يستلزم إستقطاع حارة مرورية بطول 1 كيلومتر في الإتجاه من المريوطية إلى محور 26 يوليو لتنفيذ الأعمال وترك باقى عرض الإتجاه».

وأضافت: «ان هذه الاعمال تستمر لمدة شهر إعتباراً من اليوم الثلاثاء على أن تكون الأعمال يومياً من الساعة 12،05صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً ما عدا يوم الجمعة تكون الأعمال على مدار 24 ساعة».

وتابعت: «ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين».

المصرى اليوم

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