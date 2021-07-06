بـ«روميو وجولييت».. «أوبرا الإسكندرية» تواصل احتفالاتها بمئوية سيد درويش بحضور وزيرة الثقافة (صور)

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تواصل دار أوبرا الاسكندرية، احتفالاتها بالمئوية الأولى لمسرح سيد درويش، لليوم الثانى على التوالى مساء أمس الاثنين، حيث حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على حضور فعاليات الليلة الثانية من احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالمئوية والتي انطلقت الأحد 4 يوليو وتستمر حتى الخميس 8 يوليو الجاري.

وبدأت الامسية بفاصل تضمن مقتطفات غنائية من اشهر الاوبرات العالمية تألق خلالها نجوم فرقة أوبرا القاهرة ومديرها الفني السوبرانو المصرية العالمية ايمان مصطفي بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف أرمينيا كامل وبمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو هشام جبر وخرجت في صورة مبهرة لتتاكد ريادة مصر الثقافية والفنية وقدرة الفنانين المصريين على اداء جميع قوالب وأشكال الفنون العالمية المتنوعة بصورة احترافية، وبرع نجوم فرقة أوبرا القاهرة في أداء أجزاء من الأوبرات الكلاسيكية حيث قدم الثنائي داليا فاروق وتامر توفيق اغنية من شبح الأوبرا لأندرو لويد ويبر وغنت ليلى ابراهيم ترنيمة حب لمارجريت مونيه والثنائي عزت غانم وسلمى الجبالي، قدما عالم جديد لأن مينكن، رجاء الدين أحمد أدى أغنية غرناطة لأوجستين لارا , جولي فيظي تغنت ب من الأفضل أن تكون الليلة لهنري مانسيني والتمع الثنائي إيمان مصطفي وعمرو مدحت في أغنية معك سأرحل لساتوري وعماد عادل في يا زهرة الجبل لورد جرز، أمينة خيرت في أغنية الملهي لجون كاندرا، وقدم الثنائي جاكلين رفيق والهامي أمين أري النور , كما تغنت مني رفلة ب وكان من الممكن أن أرقص طول الليل، وغني برهان الدين فاروق ( نجوم ) لكلود ميشيل شونبرج واختتم الفاصل الاول برائعة ادوارد دي كابوا ياشمس .

وتضمن الجزء الثاني من الحفل مختارات من أشهر الباليهات العالمية منها بحيرة البجع، رميو وجوليت وكسارة البندق حيث ظهر عارضو الباليه في حالة من التناغم والتوافق الذهني والحركي وتألق الصوليست في الأدوار الرئيسية وهم فالتينا دورا سين واسلام الدسوقي ومريم كارا بتيان وممدوح حسن وذلك وسط تفاعل الجمهور الذي أشاد بالمستوى الفني الراقي فرق دار الأوبرا المصرية وثراء وتنوع برنامج الاحتفالات بالمئوية الذي اجتمع فيها الغناء الشرقي مع فنون الأوبرا العالمية لتتوهج سماء عروس المتوسط بابداعات فنية وثقافية راقية تظل في ذاكرة التاريخ .

وكانت موسيقى الحجرة قد استقبلت الجمهور في ساحة المسرح الخارجية أمام تمثال سيد درويش الذي أزيح الستار عنه ليلة افتتاح الاحتفالات تخليدا للموسيقار العظيم وانتقل الجمهور إلى قاعة المسرح ليرفع الستار ويكشف عن شاشة ضخمة عرض عليها الفيلم الوثائقي ( مسرح سيد درويش 100 عام من الإبداع ) والذي أنتجته دار الأوبرا خصيصا إحتفالا بهذه المناسبة وعلى جوانبها وضعت شاشات صغيرة حملت شعار الاحتفالات بمئوية المسرح .

بـ"روميو وجوليت" .. "أوبرا الاسكندرية" تواصل احتفالاتها بـ"مئوية سيد درويش بحضور وزيرة الثقافة (صور)

بـ"روميو وجوليت" .. "أوبرا الاسكندرية" تواصل احتفالاتها بـ"مئوية سيد درويش بحضور وزيرة الثقافة (صور)

بـ"روميو وجوليت" .. "أوبرا الاسكندرية" تواصل احتفالاتها بـ"مئوية سيد درويش بحضور وزيرة الثقافة (صور)

بـ"روميو وجوليت" .. "أوبرا الاسكندرية" تواصل احتفالاتها بـ"مئوية سيد درويش بحضور وزيرة الثقافة (صور)

بـ"روميو وجوليت" .. "أوبرا الاسكندرية" تواصل احتفالاتها بـ"مئوية سيد درويش بحضور وزيرة الثقافة (صور)

بـ"روميو وجوليت" .. "أوبرا الاسكندرية" تواصل احتفالاتها بـ"مئوية سيد درويش بحضور وزيرة الثقافة (صور)