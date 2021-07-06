رئيس مدينة نخل يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بقريتي الريد والتمد

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تفقد سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية في قريتي الريد والتمد بمركز نخل، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد رئيس مركز ومدينة نخل، في بيان اليوم، على أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري 2020- 2021، تبلغ 30 مليونًا و937 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، و15 مليون جنيه للطرق، و3.2 مليون جنيه لتحسين البيئة، و702 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل، إلى أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء، للعام المالي الجاري بلغت 92%.