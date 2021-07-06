رئيس «مياه أسيوط» يعلن عن خطة تطوير إلكترونية جديدة لخدمة العملاء

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تطوير طرق التواصل مع المواطنين، خلال النصف الأول من العام الحالى.

وقال، نسعى لتحقيق استجابة فورية لأي شكوي من العملاء والرد على استفساراتهم، وأن جميع قنوات التواصل مع العملاء مفعلة، من خلال أحدث الأنظمة والبرامج الالكترونية المدعمة بها مراكز خدمة العملاء والخط الساخن مثل برنامج CMS لتسجيل شكاوى المواطنين من جميع المصادر الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي وتسجيل أحوال كسور المواسير ومواعيد توقف المحطات وإصدار التقارير، وبرنامج Call Center، واستحداث برنامج AVAYA ،Call Center بإدارة الخط الساخن وذلك لتسجيل المكالمات الصادرة والواردة وتقييم العاملين بالإدارة وإصدار التقارير الدورية«.

وتابع أن الشركة تستخدم برنامج DMS أرشيف إلكتروني لسهولة حفظ وتداول الأوراق والمستندات الصادرة والواردة بين جميع إدارات وقطاعات الشركة داخلياً وخارجياً، وبرنامج Queue System بخدمة العملاء، وبرنامج إيدامز بخدمة العملاء فضلا عن الشكاوي الواردة على الصفحة الرسمية للشركة عن إتاحت جميع قنوات التواصل من بينها الخط ساخن 125 من أي تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتس اب على رقم 01206179891، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى.

أشار إلى الدور الحيوى الذي تلعبه إدارة الخط الساخن بالشركة في سرعة التواصل مع العملاء وابلاغ الشكوى والتنسيق مع المسئولين للرد على استفساراتهم وحل مشكلاتهم المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

وأوضح أن النصف الأول من هذا العام شهد حصول المركز الاعلامي للشركة على نسبة تقييم مرتفعة من الشركة القابضة للمياه لتغطية كافة الجوانب الاعلامية وتقديم استجابة فورية لكافة الشكاوي الواردة للشركة.