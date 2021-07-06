المتهم بـ التحرش بفتاة في ارض اللواء يعترف: «صدمتها بس مكانش قصدي»

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كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة في واقعة التحرش باحدي السيدات في الجيزة، عقب تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، وضبطت الاجهزة الامنية المتهم بالتحرش في أرض اللواء بالجيزة.

قالت الداخلية: «ان فريق من مباحث الجيزة قام بفحص الصورة وما صاحبها من تعليق ،تمكنوا من تحديد هوية الشاكية، والتي تبين انها تقيم في العجوزة، والتى أقرت بأن صاحب الصورة تحرش بها، وأنها لم تحرر محضر بالواقعة»

وأضافت: «ان توجيه قطاع الأمن العام بضرورة سرعة فحص الصورة عقب ما تم تداوله على «فيس بوك»، ومرفق بها تعليق من حساب بإسم إحدى الفتيات بأنها تعرضت للتحرش من قِبل صاحب الصورة بمنطقة أرض اللواء في العجوزة بالجيزة».

وتابعت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين أنه يعمل بفرع إحدى الشركاتفي العجوزة، ويقيم بمحافظة المنوفية، وعقب استئذان النيابة العامة تم ضبطه».

وقرر المتهم امام رجال المباحث إصطدامه بالشاكية على النحو الذي ذكرته ن وانه لم يكن يقصد، وخلال 3 ساعات استجواب ظل يكرر: «مكانش قصدي» ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .