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انطلاق امتحان مادة التوحيد بأزهرية شمال سيناء

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انطلاق امتحان مادة التوحيد بأزهرية شمال سيناء انطلاق امتحان مادة التوحيد بأزهرية شمال سيناء

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انطلق امتحان مادة التوحيد للقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء، في رابع أيام الأسبوع الثالث من الامتحانات التي انطلقت يوم 19 من شهر يونيو الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة المستجد.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إنه يؤدي الامتحان عدد 365 طالبًا وطالبة في 8 لجان للامتحانات بالمحافظة موزعة على مدن العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء.

وأشار أبوالقاسم، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ يتم تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان.

المصرى اليوم

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