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مصادر توضح حقيقة ظهور سيدات في أوضاع مخلة مع أحد الأشخاص ( التفاصيل )

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مصادر توضح حقيقة فيديو ظهور سيدات في أوضاع مخلة مع أحد الأشخاص ( التفاصيل ) مصادر توضح حقيقة ظهور سيدات في أوضاع مخلة مع أحد الأشخاص ( التفاصيل )

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كشفت مصادر أمنية، ما تم تداوله بأحد الحسابات الإلكترونية بموقع التواصل الإجتماعى «تويتر» متضمناً عدة صور لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة صحبة عدد من السيدات «مخفى وجوهن»، وتداول تلك الصور بنطاق محدود بأوساط الأهالى بمحل سكنه.

وأضافت المصادر: بالفحص تبين تعدد علاقات الشخص المشار إليه بالعديد من السيدات وإعتياده على تصوير مقاطع حال ممارسته للأعمال المنافية للآداب وقيام 4 أشخاص بالإستيلاء على تلك الفيديوهات، ومساومة المذكور للحصول منه على مبالغ ماليه نظير عدم إفتضاح أمره إلا أنه لم يمتثل لهم، فقاموا في أعقاب ذلك بإنشاء الحساب المشار إليه، ونشر بعض من مقاطع الفيديو في محاولة للضغط عليه للإستجابة لمطالبهم، وتم ضبطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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