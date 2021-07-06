أخبار عاجلة

رسميا.. بين سبورت تكشف لـ«المصري اليوم» معلق مباراة الاهلى وكايزر شيفز -
خالد الغندور عن إحتساب هدف الأهلي الثالث لمحمد شريف :« انتم بتشتغلوا الناس» -
خلال تهنئته بالعيد.. رئيس الإنجيلية : شيخ الأزهر قيمة إنسانية عظيمة -
بحكم محكمة.. نشر 220 فاتورة لنفقات نتنياهو وأسرته -
رئيس الإنجيلية خلال تهنئة المفتي بعيد الأضحى: نقدّر دور الإفتاء في بناء الوعي الوطني -
رئيس «الأسقفية» لبطريرك الكاثوليك: نقدر العمل التنموي لكنيستكم ودورها الثقافي -
شروط مسابقة رتيبة الحفنى في الغناء للشباب والأطفال وذوى القدرات الخاصة (التفاصيل) -
أمير تبوك يطلع على سير العمل في مركز شرما -
الأحمدي: "دار النشر السعودية" ازدهارٌ لحركة التأليف -
"صوت الحكمة": "الإسلاموفوبيا" تغلغلت في سوق الألعاب الإلكترونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

والسودان يؤكدان رفضهما لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضةً

Print
مصر والسودان يؤكدان رفضهما لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضةً والسودان يؤكدان رفضهما لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضةً

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، في نيويورك مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس المقبل بناءً على طلب من والسودان.

و قد إتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء إتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لإتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

كما أعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام إتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفل في انهيار سقف منزل قديم بقرية في بنها (صور)

مصرع طفل في انهيار سقف منزل قديم بقرية في بنها (صور)

رسميا.. بين سبورت تكشف لـ«المصري اليوم» معلق مباراة الاهلى وكايزر شيفز

رسميا.. بين سبورت تكشف لـ«المصري اليوم» معلق مباراة الاهلى وكايزر شيفز

البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان"

البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان"

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة