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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب ركامية رعدية ممطرة على نجران وعسير وجيزان والباحة ومكة

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب ركامية رعدية ممطرة على نجران وعسير وجيزان والباحة ومكة "الأرصاد": سماء غائمة وسحب ركامية رعدية ممطرة على نجران وعسير وجيزان والباحة ومكة
طقس مستقر على باقي مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (نجران، عسير، جيزان، الباحة، مكة المكرّمة)، ونشاطاً لرياحٍ سطحية على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وطقساً مستقراً على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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