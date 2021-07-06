أخبار عاجلة

أمير تبوك يطلع على سير العمل في مركز شرما -
الأحمدي: "دار النشر السعودية" ازدهارٌ لحركة التأليف -
"صوت الحكمة": "الإسلاموفوبيا" تغلغلت في سوق الألعاب الإلكترونية -
شرطة مكة تطيح بمواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل -
البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان" -
المنتخب الروسي للجمباز الفني يواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو -
محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن -
حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية -
من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟ -
سكارليت جوهانسون تهزم الرجال في شباك التذاكر بـ «Black Widow» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحذّر: ملء خزان سد النهضة يفاقم التوترات في المنطقة

Print
مصر تحذّر: ملء خزان سد النهضة يفاقم التوترات في المنطقة تحذّر: ملء خزان سد النهضة يفاقم التوترات في المنطقة
قالت إنها تلقت إخطاراً رسمياً من أديس أبابا بالبدء الفعلي بعملية الملء

مصر تحذّر: ملء خزان سد النهضة يفاقم التوترات في المنطقة

انتقدت قرار إثيوبيا المضي قدماً في المرحلة الثانية من عملية ملء خزان سد النهضة، محذرةً من مغبة تفاقم التوترات في المنطقة.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي؛ إن القاهرة تلقت إخطاراً رسمياً من أديس أبابا بشأن البدء الفعلي بعملية الملء، التي ترفضها مصر بشدة.

وتريد مصر والسودان من إثيوبيا الانتظار حتى التوصل إلى اتفاقٍ مُلزمٍ حول إدارة السد.

وتصر الإثيوبية على أن المشروع ضروري لتوفير الطاقة لقرابة 60 في المئة من المواطنين.

وترى مصر أن بناء السد يمثل تهديداً لإمدادات المياه التي تصل إليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رسميا.. بين سبورت تكشف لـ«المصري اليوم» معلق مباراة الاهلى وكايزر شيفز

رسميا.. بين سبورت تكشف لـ«المصري اليوم» معلق مباراة الاهلى وكايزر شيفز

البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان"

البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان"

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة

رئيس «القومي لحقوق الإنسان» يشيد بدراسة مصرية حول «كوفيد -19»

رئيس «القومي لحقوق الإنسان» يشيد بدراسة مصرية حول «كوفيد -19»