«محلية النواب» توصى بتقديم دراسة عن هيكلة نظافة «الجيزة والقاهرة»

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أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بإلزام وزارة التنمية المحلية بإفادة اللجنة بتقديم الدراسة الشاملة الخاصة بتطوير وهيكلة هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى «الجيزة والقاهرة» خلال مدة 15 يومًا.

وقال ممثل هيئة النظافة بالقاهرة، خلال اجتماع اللجنة أمس: «الهيئة غيرت العديد من الأمور فى وقت قصير، ولدينا 950 سيارة، و150 معدة، وصرفنا 28 مليون جنيه صيانة، ولم نطلب زيادة فى الموازنة، وجهزنا حديقة الطفل، وأنشأنا حديقتى البازلين وكفرالدوار، وسيتم افتتاحهما قريبًا، ونعمل كذلك على إنشاء شركة الأمل للخدمات الاستثمارية والبيئية».

وأكد ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات أهمية هيكلة هيئات النظافة وتعظيم مواردها فى تقليل العجز بالموازنة، فيما أضافت هبه مغيب، ممثل وزارة التخطيط: «استفدت من البيانات التى طرحت حتى لو محتاجة تدقيقا، وشرفت بحضور افتتاح الشركتين التى أنشأتهما الهيئتان، ومسألة مشاركة القطاع الخاص مهمة، لكن فى المحافظات سنواجه مشكلة عدم اهتمام القطاع الخاص بهذا المجال، لذلك يتم بحث كيفية تشجيعه، ومسألة إنشاء شركة مساهمة خطوة جيدة، وممكن يتم عقد اجتماع تنسيقى لتنظيم الأدوار، وتحديد من تكون له الأولوية فى أن يأخذ المعدات».

وانفعل أحمد السجينى، رئيس اللجنة، على ممثل وزارة المالية، عندما سأله «ماذا خرج من هذا الاجتماع» ولم يرد بإجابات تفصيلية واضحة، وقال: «تمثيل المالية فى الاجتماع بباحث، وأنا قاعد فى الاجتماع 3 ساعات عشان أوفر للمالية 2 مليار جنيه، ويحضر معانا موظفين ليسوا أصحاب قرار، وفى النهاية موظف جاى ياخد البدل وخلاص».

وأوضح ممثل وزارة المالية أن هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، تكلفان الخزانة العامة نحو 1.6 مليار جنيه سنويا.

وانتقد «السجيني» تأخر وزارة التنمية المحلية فى إعادة هيكلة هيئتى النظافة بالمحافظتين، وقال موجها حديثه لممثل الوزارة: «هل توجد إرادة لديكم لتنفيذ ما طرحتموه بشأن رؤية تطوير وهيكلة هيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، خاصة أن هناك تناقضا بين ما طرحته، وما طرحته الهيئتان، بما يؤكد غياب التنسيق بين الجانبين».

وأضاف «السجيني»: «لم يسمع البرلمان من أى وزير تنمية محلية بشأن هيكلة هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، عن علم، وتعد هذه الجلسة بمثابة أول جلسة استماع، فالعلاقات الشخصية على أفضل مستوى، لكن فى العمل العام مقدرش أجامل، لينا 5 سنوات بنتكلم عن الهيكلة، وعندنا هيئات اقتصادية كويسة وجيدة وشغالة، فلماذا لا يتم تنفيذ خطة الهيكلة على أرض الواقع، وأن تكون هناك جداول زمنية لتنفيذها»، لافتًا إلى ضرورة قيام مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة، بدوره المنوط به، وأن يكون رئيس المجلس على كفاءة عالية، فضلًا عن قدرته على إدارة العقود الموقعة مع الشركات التى تعاقد معها فى أعمال النظافة.