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«ذكرى سعيدة» لـ«إنريكى» مع الماتادور الإسبانى قبل موقعة إيطاليا

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«ذكرى سعيدة» لـ«إنريكى» مع الماتادور الإسبانى قبل موقعة إيطاليا «ذكرى سعيدة» لـ«إنريكى» مع الماتادور الإسبانى قبل موقعة إيطاليا

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يلتقى الإسبانى، يوم الثلاثاء المقبل، نظيره الإيطالى فى نصف نهائى يورو 2020 بملعب ويمبلى، الذى شهد أول مباراة يقود فيها المدرب الحالى لإسبانيا لويس إنريكى قبل 3 أعوام.

وتراود إنريكى حالة من التفاؤل قبيل مواجهة إيطاليا، خاصة أن أول مباراة له مع (لا روخا) فى 8 سبتمبر 2018، انتهت بفوز الإسبان (2- 1) على إنجلترا فى دورى الأمم الأوروبية بنسختها الأولى.

وفى تلك المباراة، افتتح ماركوس راشفورد التسجيل للأسود الثلاثة، فى الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، إلا أن المنتخب الإسبانى لم يتأخر فى التعادل الذى جاء عبر ساؤول إنييجيث فى الدقيقة (12)، قبل أن يضع رودريجو مورينو الضيوف فى المقدمة بهدف ثان فى الدقيقة (31).

كان منتخب إسبانيا فى تلك الليلة يتكون من دى خيا وكارفاخال وراموس وناتشو وماركوس ألونسو (إنييجو مارتينيز فى الدقيقة 86)، سيرجيو بوسكيتس وساؤول إنييجيث، وتياجو (سيرجى روبرتو فى الدقيقة 79) وإيسكو وإياجو أسباس (أسينسيو فى الدقيقة 67) ورودريجو مورينو.

المصرى اليوم

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