6 لاعبين يحلمون بتحقيق إنجاز تاريخى فى «يورو 2020»

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اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائى يورو 2020، بوصول إنجلترا إلى قبل النهائى بتغلبها على أوكرانيا برباعية نظيفة، لتلحق بكل من الدنمارك وإيطاليا وإسبانيا.

وتضم جميع المنتخبات الأربعة المتبقية لاعبين بإمكانهم تحقيق ثنائية اليورو ودورى أبطال أوروبا فى نفس الصيف، وهو الأمر الذى لم يحدث سوى لـ 9 لاعبين فقط (اللاعبون الذى شاركوا فى نهائى البطولتين ولم يتواجدوا على مقاعد البدلاء فى أى منهما). وكانت البداية عبر لويس سواريز، رفقة إنتر ومنتخب إسبانيا فى عام 1964، ومن ثم نجح الرباعى هانز فان بروكلين ورونالد كومان وبيرى فان أريل وجيرالد فانينبورج فى تحقيق الثنائية رفقة أيندهوفن وهولندا فى عام 1988.

وحقق بعدها الثنائية كل من فرناندو توريس وخوان ماتا رفقة تشيلسى وإسبانيا فى عام 2012، وأخيرًا حققها كريستيانو رونالدو وبيبى رفقة ريـال مدريد والبرتغال فى 2016.

وتغلب تشيلسى على مانشستر سيتى فى نهائى دورى أبطال أوروبا الأخير بهدف دون رد فى بورتو، ليتوج بلقبه الثانى فى المسابقة، ولا يزال هناك 6 لاعبين فى صفوف المنتخبات المتبقية فى البطولة، بإمكانهم تحقيق الثنائية.

وتضم إنجلترا العدد الأكبر منهم بوجود 3 لاعبين، هم: بن تشيلويل الذى شارك فى 10 مباريات فى دورى الأبطال الموسم الماضى، وسجل خلالها هدفا وحيدا فى شباك بورتو فى ربع النهائى، ولم يشارك فى أى مباراة فى اليورو حتى الآن.

وهناك رييس جيمس الذى شارك هو الآخر فى 10 مباريات فى دورى الأبطال، صنع خلالها هدفا وحيدا أمام رين فى مرحلة المجموعات، وشارك فى لقاء وحيد فى اليورو وكان أمام أسكتلندا فى دور المجموعات.

أما آخر الإنجليز، فهو متوسط الميدان ماسون مونت الذى شارك فى 11 مباراة فى دورى الأبطال سجل خلالها هدفين أمام بورتو وريـال مدريد، وصنع هدفين آخرين أمام رين ومانشستر سيتى، وشارك مونت فى 3 مباريات فى اليورو صنع خلالها هدفا وحيدا أمام أوكرانيا.

وبدورها، تضم إيطاليا جورجينيو الذى شارك فى 12 مباراة فى دورى الأبطال، سجل خلالها هدفا أمام كراسنودار وصنع آخر أمام بورتو، وشارك فى جميع مباريات إيطاليا فى اليورو الجارى.

ويتواجد فى إسبانيا لاعب واحد هو سيزار أزبليكويتا، قائد تشيلسى، والذى شارك فى 11 مباراة بدورى الأبطال، وخاض 3 لقاءات فى اليورو أمام كل من سلوفاكيا وكرواتيا وسويسرا.

وأخيرًا يتواجد فى صفوف الدنمارك المدافع أندرياس كريستينسين، الذى شارك فى 7 مباريات فى دورى الأبطال، وشارك فى جميع مباريات الدنمارك فى اليورو وسجل هدفًا أمام روسيا فى دور المجموعات. وهناك فى صفوف إيطاليا إيمرسون أيضًا، الذى شارك فى 6 مباريات بدورى الأبطال، سجل خلالها هدفا وحيدا أمام أتلتيكو مدريد، وشارك فى لقاءين فى اليورو أمام ويلز وأمام بلجيكا (ولكنه لم يشارك فى نهائى دورى الأبطال أمام مانشستر سيتى).

يأتى ذلك فى الوقت الذى توج فيه لاعبون آخرون بالثنائية، ولكن دون المشاركة فى إحدى المباريات النهائية، سواء فى اليورو أو دورى الأبطال، مثل نيكولاس أنيلكا رفقة فرنسا فى يورو 2000 ومن قبله فيم كيفت رفقة هولندا فى يورو 1988، وهناك كريستيان كاريمبو الذى لم يشارك فى أى من نهائى دورى الأبطال أو اليورو

عام 2000.