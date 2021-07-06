«مدبولى» يشهد إنتاج أول مليون جرعة من لقاح «كورونا» المصنع محليًا

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سعت منذ اللحظة الأولى لامتلاك القدرة على التصنيع المحلى للقاح فيروس كورونا، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وشهد رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح «كورونا» المصنع محلياً باسم «فاكسيرا ـ سينوفاك.. صنع فى مصر» داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والسفير الصينى بالقاهرة، ولياو ليتشيانج.

وقال «مدبولى» خلال مؤتمر أمس، إن توجيهات الرئيس السيسى منذ اللحظة الأولى، شددت على ضرورة تأمين أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين، إذ إن الحكومة طرقت كل الأبواب واعتمدت كل اللقاحات التى أقرّها العالم ومنظمة الصحة العالمية، وأضاف: «ما لمسناه خلال الفترة الماضية أن حجم الطلب العالمى كبير جدًا، وهو ما جعل بعض الشركات التى تعاقدنا معها على توريد كميات من اللقاحات فى توقيتات معينة تتأخر نوعا ما فى مواعيد التسليم، ومنذ اللحظة الأولى كانت أعيننا على أن نمتلك القدرة وبمنتهى الشفافية حتى لا نكون تحت رحمة السوق العالمية، وكانت توجيهات الرئيس بضرورة التصنيع المحلى للقاح فى مصر بأى صورة من الصور»، معربًا عن شكره الكبير لحكومة دولة الصين؛ لدعمها الكامل لمصر فى هذا الملف.

وتوجّه «مدبولى» بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة الصين الصديقة على دعمها الكامل لحكومة مصر فى هذا الملف، ولفت إلى أن مصر تشهد اليوم المراحل الأولى لإنتاج اللقاح، حيث تم إنتاج نحو مليون جرعة، لتصل الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع إلى نحو 300 ألف جرعة فى الوردية الواحدة كل يوم، مؤكدًا أنه إذا توافرت كميات أكبر من المواد الخام يمكن للمصنع العمل بورديتين كل يوم لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف جرعة يوميًا.

وأوضح «مدبولى» أن التحدى الراهن فى هذه اللحظة، هو التمكن بالتنسيق مع الأشقاء فى دولة الصين من مضاعفة الكميات المطلوبة من المواد الخام التى يصنع منها اللقاح، إذ إن التعاقد تم على تصنيع 40 مليون جرعة حتى نهاية العام، إلّا أن الدولة طلبت مضاعفة هذه الكمية إلى 80 مليون جرعة بنهاية العام، تكفى لمنح اللقاح لـ 40 مليون مواطن من اللقاح المنتج فى مصر، وتسعى الحكومة فى الوقت الحالى لتحقيق هذا الهدف من خلال السعى لتوفير المواد الخام لإنتاج هذه الكمية على الأقل، بالإضافة إلى التعاقدات الأخرى التى تعاقدت فيها مصر مع شركات عالمية لجلب أنواع أخرى من اللقاح من أكثر من مصنع عالمى.

وأكد أن جائحة كورونا تُعد تحدياً كبيراً، حيث إن هذا الفيروس ليس من المنتظر أن يختفى فى القريب العاجل، وهو ما دعا الدولة إلى العمل على امتلاك القدرة على تصنيع مثل هذه اللقاحات المضادة له، لأنه من المتوقع أن يكون هناك تطعيمًا سنويًا للمواطنين خلال الفترات المقبلة، بما يؤمن ويقى من الإصابة، مشيرًا إلى أنه سيزور صرح آخر كبير فى مدينة 6 أكتوبر، وهو المجمع الجديد لـ«فاكسيرا»، فمن الممكن اعتباره مدينة وقلعة صناعية لتصنيع الأدوية واللقاحات، حيث من المقرر أن تصل قدرته التصنيعية إلى إنتاج نحو 3 ملايين جرعة فى اليوم الواحد من مختلف اللقاحات وليست الخاصة بـ«فيروس كورونا» فقط.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد العمل على الانتهاء من توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من المعاهد العالمية فى أكثر من دولة، سعياً لإنتاج الـ 8 لقاحات الأساسية التى تحتاج إليها الدولة، ومنها ما يتم تطعيم الأطفال بها منذ الولادة، هذا إلى جانب ما تحتاجه من لقاحات أساسية لمختلف المواطنين، فى إطار تحقيق وتوفير الاكتفاء الذاتى من اللقاحات الضرورية التى يحتاجها المواطنون، مؤكدًا أن امتلاك القدرة على إنتاج مثل هذه الأدوية واللقاحات الحيوية، تعد مسألة أمن قومى.

وتفقد رئيس الوزراء، جميع مراحل التصنيع وحفظ العينات بخط إنتاج اللقاح، حيث استمع إلى شرح من وزيرة الصحة، التى أكدت أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من إنتاج 2 مليون جرعة، خاصة أن أول مجموعة من اللقاحات تم إنتاجها تمر بمراحل 11 اختبارًا لمدى 6 أسابيع، ثم التصنيع ويليه دراسات الثبات ثم يتم تداولها، وما يليها من كميات لا تمر بدراسات الثبات.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة شركة (فاكسيرا) أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة تصنيع المواد الخام الخاصة بلقاحات فيروس كورونا محليًا، من خلال اتفاقية نقل تكنولوجيا التصنيع بالتعاون مع الجانب الصينى.