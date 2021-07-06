كوريا الجنوبية تكشف عن عدد مصابيها بسلالة «دلتا»

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كشفت السلطات الصحية الكورية الجنوبية عن إجمالي عدد حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بلغ 416 حالة.

وقالت رئيسة الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها «جونغ أون-كيونغ» إن نسبة المصابين بسلالة دلتا المتحورة من بين حالات الإصابة بكورونا للوافدين من خارج البلاد مرتفعة للغاية.

وحذرت الوكالة من احتمال الانتشار السريع لفيروس كورونا، في العاصمة والمدن المجاورة لها.

واضافت المسؤولة الكورية نحن نمر بفترة حاسمة لمنع انتشار كورونا من العاصمة والمدن المجاورة لها إلى المناطق الأخرى، حيث تحدث العدوى الجماعية في عدة مناطق في البلاد

وشددت على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتجاوزت الإصابات في العالم 185 ملايين وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.