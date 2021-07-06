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ترحب بقرار "صندوق النقد" والبنك الدولي" بتأهيل السودان لتخفيف عبء الديون

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السعودية ترحب بقرار "صندوق النقد" والبنك الدولي" بتأهيل السودان لتخفيف عبء الديون ترحب بقرار "صندوق النقد" والبنك الدولي" بتأهيل السودان لتخفيف عبء الديون
"الجدعان": هذه لحظة تاريخية لاستعادة الخرطوم العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية

السعودية ترحب بقرار

رحبت المملكة العربية بقرار المجلسين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بتأهيل السودان لتخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وتفصيلاً، أثنت المملكة على السودانية لاستئناف مشاركتها مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، وإطلاقها مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وبهذه المناسبة قال وزير المالية محمد الجدعان "إن هذه لحظة تاريخية في رحلة السودان الطويلة نحو استعادة العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من العزلة المالية العالمية، لقد قطعنا شوطًا طويلاً منذ مؤتمر أصدقاء السودان الذي استضافته المملكة العربية السعودية في أغسطس 2020 لحشد الدعم للسودان، وستواصل المملكة دعمها لجهود السودان الرامية إلى إنعاش وتنمية اقتصادها".

يُذكر أنه خلال مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم جمهورية السودان الشقيقة الذي عقد في باريس في 17 مايو 2021 برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، قدمت المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- منحة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي للسودان لتغطية فجوة تمويل ديون السودان لدى صندوق النقد الدولي. وأعلنت المملكة أيضًا تحويل رصيدها في "حسابيّ الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي نحو إطفاء ديون السودان"، كما تعهدت المملكة بتقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار لسد الفجوة في صندوق الائتمان متعدد الأطراف الذي يديره البنك الدولي لدعم استجابة السودان الطارئة لجائحة كوفيد-19.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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