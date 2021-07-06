أردوغان: صادرات تركيا ستتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة بنهاية 2021

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يثق بأن صادرات بلاده ستتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة مع نهاية العام الجاري 2021.

وأكد أن بلاده حققت نموا بمعدل 7 % في الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى ظهور بوادر التوازن المطلوب في النمو بين الطلب الداخلي والخارجي.

ولفت إلى أن صادرات بلاده ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي بمعدل 40 %مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدا ثقته أنها ستتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة مع نهاية العام.

وأوضح أنه من المتوقع انكماش عجز الحساب الجاري مع الأداء القوي للصادرات وتراجع واردات الذهب وانتعاش السياحة.