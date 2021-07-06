أخبار عاجلة

أمير تبوك يطلع على سير العمل في مركز شرما -
الأحمدي: "دار النشر السعودية" ازدهارٌ لحركة التأليف -
"صوت الحكمة": "الإسلاموفوبيا" تغلغلت في سوق الألعاب الإلكترونية -
شرطة مكة تطيح بمواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل -
البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان" -
المنتخب الروسي للجمباز الفني يواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو -
محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن -
حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية -
من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟ -
سكارليت جوهانسون تهزم الرجال في شباك التذاكر بـ «Black Widow» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أردوغان: صادرات تركيا ستتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة بنهاية 2021

Print
أردوغان: صادرات تركيا ستتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة بنهاية 2021 أردوغان: صادرات تركيا ستتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة بنهاية 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يثق بأن صادرات بلاده ستتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة مع نهاية العام الجاري 2021.

وأكد أن بلاده حققت نموا بمعدل 7 % في الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى ظهور بوادر التوازن المطلوب في النمو بين الطلب الداخلي والخارجي.

ولفت إلى أن صادرات بلاده ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي بمعدل 40 %مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدا ثقته أنها ستتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة مع نهاية العام.

وأوضح أنه من المتوقع انكماش عجز الحساب الجاري مع الأداء القوي للصادرات وتراجع واردات الذهب وانتعاش السياحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن

محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن

حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية

حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية

من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة