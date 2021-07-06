حمزة الجمل: الإعلام ساهم في خروج الإسماعيلي من محنته

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قال حمزة الجمل، نجم الإسماعيلي السابق، إن الاعلام المصري كان له دور في خروج الإسماعيلي من محنته.

وأضاف حمزة الجمل، في تصريحات تليفزيونية: «الإسماعيلي من أكبر الأندية المصرية، ومر بمحنة كبيرة هذا الموسم، والبعض تخوف من هبوطه للدرجة الثانية».

وتابع: «لاشك أن الاعلام كان له دور بارز في خروج الإسماعيلي من النفق المظلم، وعودته من جديد، لمساره الصحيح».

وأكمل: «استقرار الاسماعيلي ارتبط بتغيير إبراهيم عثمان لفكره الاداري ومنح القرار والثقة للكابتن أبوجريشة، والاسماعيلي سيقدم موسم مميز مع منح ايهاب جلال كافة الصلاحيات الفنية».

وواصل: «حسام حسن وإيهاب جلال، من أهم المدربين في مصر وماحدث بينهما عقب مباراة الإسماعيلي والاتحاد، دليل على احترام متبادل».