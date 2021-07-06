عضو الترسانة: سمعة الشواكيش تراجعت.. واللاعبون يرفضون الانضمام للنادي

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قال محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الترسانة، إن كل عضو بمجلس إدارة الشواكيش، يتولى ملف مختلف، ولاتوجد شبهات فساد مثلما يردد البعض.

وأضاف محمد طارق، في تصريحات تليفزيونية: «الترسانة أجرى مزايدة على حمام السباحة، وحصلنا على مليون ونصف سنويا، وأتحدى وجود قرار إزالة وحمام السباحة من القطاعات التي يصعب التحكم بها.

وأكمل: «إذا كان هناك قرار إزالة لحمام السباحة القديم، فلماذا لم يتم إزالته لفترة 20 عاما، وطلبنا من الشباب والرياضة دعم الترسانة في تطوير حمام السباحة القديم».

وتابع: «نسعى للارتقاء بحمام السباحة، في الترسانة والبعض يهاجمنا دون دليل وأزمتنا مع البعض هو تطوير النادي، ونحصل على مليون جنيه قيمة إيجار المحلات بسور النادي».

وأردف: «نحن نعمل على دعم كافة الألعاب بالنادي، وسمعة الشواكيش تراجعت واللاعبين أصبحوا يرفضون الانضمام للنادي، ولم يكتب التاريخ هبوط الترسانة للدرجة الثالثة».

وقال أيضا: «رسالتي للكابتن حسن فريد، إن انتخابات الترسانة المقبلة لن تكون أسهل من اتحاد الكرة».

وواصل: «حسام باولو سافر مع منتخب مصر للكرة الشاطئية دون علمنا، وخصمنا 35% من قيمة عقده».