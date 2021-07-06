أخبار عاجلة

أمير تبوك يطلع على سير العمل في مركز شرما -
الأحمدي: "دار النشر السعودية" ازدهارٌ لحركة التأليف -
"صوت الحكمة": "الإسلاموفوبيا" تغلغلت في سوق الألعاب الإلكترونية -
شرطة مكة تطيح بمواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل -
البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان" -
المنتخب الروسي للجمباز الفني يواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو -
محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن -
حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية -
من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟ -
سكارليت جوهانسون تهزم الرجال في شباك التذاكر بـ «Black Widow» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عضو الترسانة: سمعة الشواكيش تراجعت.. واللاعبون يرفضون الانضمام للنادي

Print
عضو الترسانة: سمعة الشواكيش تراجعت.. واللاعبون يرفضون الانضمام للنادي عضو الترسانة: سمعة الشواكيش تراجعت.. واللاعبون يرفضون الانضمام للنادي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الترسانة، إن كل عضو بمجلس إدارة الشواكيش، يتولى ملف مختلف، ولاتوجد شبهات فساد مثلما يردد البعض.

وأضاف محمد طارق، في تصريحات تليفزيونية: «الترسانة أجرى مزايدة على حمام السباحة، وحصلنا على مليون ونصف سنويا، وأتحدى وجود قرار إزالة وحمام السباحة من القطاعات التي يصعب التحكم بها.

وأكمل: «إذا كان هناك قرار إزالة لحمام السباحة القديم، فلماذا لم يتم إزالته لفترة 20 عاما، وطلبنا من الشباب والرياضة دعم الترسانة في تطوير حمام السباحة القديم».

وتابع: «نسعى للارتقاء بحمام السباحة، في الترسانة والبعض يهاجمنا دون دليل وأزمتنا مع البعض هو تطوير النادي، ونحصل على مليون جنيه قيمة إيجار المحلات بسور النادي».

وأردف: «نحن نعمل على دعم كافة الألعاب بالنادي، وسمعة الشواكيش تراجعت واللاعبين أصبحوا يرفضون الانضمام للنادي، ولم يكتب التاريخ هبوط الترسانة للدرجة الثالثة».

وقال أيضا: «رسالتي للكابتن حسن فريد، إن انتخابات الترسانة المقبلة لن تكون أسهل من اتحاد الكرة».

وواصل: «حسام باولو سافر مع منتخب للكرة الشاطئية دون علمنا، وخصمنا 35% من قيمة عقده».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان"

البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان"

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة

رئيس «القومي لحقوق الإنسان» يشيد بدراسة مصرية حول «كوفيد -19»

رئيس «القومي لحقوق الإنسان» يشيد بدراسة مصرية حول «كوفيد -19»

رئيس «الإنجيلية»: النسيج الوطني للمصريين هو حجر الأساس لمواجهة أي تحديات

رئيس «الإنجيلية»: النسيج الوطني للمصريين هو حجر الأساس لمواجهة أي تحديات