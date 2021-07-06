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«صفعها بالقلم».. الأمم المتحدة تدين اعتداء نائب تونسي على زميلته

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«صفعها بالقلم».. الأمم المتحدة تدين اعتداء نائب تونسي على زميلته «صفعها بالقلم».. الأمم المتحدة تدين اعتداء نائب تونسي على زميلته

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أدانت الأمم المتحدة، العنف الذي مارسه نائب تونسي بحق النائبة عبير موسى،التي تشغل رئيس حزب الدستوري الحر خلال جلسة برلمانية، في 30 يونيو الماضي.

ودعا المكتب الأممي في تونس السلطات إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المعتدين على ناشطات في مجال السياسة، وأعرب المكتب عن قلقه لما يحصل في البرلمان التونسي، خاصة مع تكرر حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد البرلمانيات.

ودعا المكتب السلطات التونسية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة.

وكان قد صفع النائب المستقل «الصحبي صمارة» زميلته عبير موسى، عندما كانت تقوم عبر هاتفها ببث مباشر لجلسة الموافقة على قانون يتعلق باتفاقية بين وصندوق قطر للتنمية لفتح مقر له بتونس، كما قام النائب عن كتلة «ائتلاف الكرامة»، سيف الدين مخلوف بالتعدي عليها.

وأدان رئيس البرلمان راشد الغنوشي الواقعة، رغم أنها كانت تطلب بسحب الثقة منه لانتمائه لجماعة الإخوان، فيما توجه اتهامات للنائبة بتشويه وتعطيل أعمال البرلمان.

المصرى اليوم

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