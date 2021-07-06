في ذكرى رحيل رجاء الجداوي.. يسرا: «فراقك لسه بيوجع قلبي»

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نشرت الفنانة يسرا صورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي في ذكرى رحيلها الأولى.

وكتبت على صفحتها بموقع الصور والفيديو انستجرام: «تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي كنتي أختي وصحبتي وحبيبتي، سايبة فراغ كبير يا جوجا، ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعًا على فراقك، وحشتيني أوي ربنا يجمعنا على خير في الفردوس الأعلى».

يسرا قامت مؤخرًا ببطولة مسلسل تحت عنوان «حرب أهلية» بمشاركة باسل خياط، سينتيا خليفة، وجميلة عوض وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

المسلسل تدور أحداثه حول طبيبة تجميل، ولديها ابنة تدخلها في العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث.