أخبار عاجلة

أمير تبوك يطلع على سير العمل في مركز شرما -
الأحمدي: "دار النشر السعودية" ازدهارٌ لحركة التأليف -
"صوت الحكمة": "الإسلاموفوبيا" تغلغلت في سوق الألعاب الإلكترونية -
شرطة مكة تطيح بمواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل -
البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان" -
المنتخب الروسي للجمباز الفني يواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو -
محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن -
حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية -
من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟ -
سكارليت جوهانسون تهزم الرجال في شباك التذاكر بـ «Black Widow» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

في ذكرى رحيل رجاء الجداوي.. يسرا: «فراقك لسه بيوجع قلبي»

Print
في ذكرى رحيل رجاء الجداوي.. يسرا: «فراقك لسه بيوجع قلبي» في ذكرى رحيل رجاء الجداوي.. يسرا: «فراقك لسه بيوجع قلبي»

لاقتراحات اماكن الخروج

نشرت الفنانة يسرا صورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي في ذكرى رحيلها الأولى.

وكتبت على صفحتها بموقع الصور والفيديو انستجرام: «تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي كنتي أختي وصحبتي وحبيبتي، سايبة فراغ كبير يا جوجا، ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعًا على فراقك، وحشتيني أوي ربنا يجمعنا على خير في الفردوس الأعلى».

يسرا قامت مؤخرًا ببطولة مسلسل تحت عنوان «حرب أهلية» بمشاركة باسل خياط، سينتيا خليفة، وجميلة عوض وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

المسلسل تدور أحداثه حول طبيبة تجميل، ولديها ابنة تدخلها في العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن

محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن

حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية

حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية

من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة