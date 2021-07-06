المركز الثقافي الكوري ينظم فعالية «شهر الأدب» ودعوات لزيادة الترجمات إلى العربية

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أعلن المركز الثقافي الكوري في مصر، تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية للاحتفاء بالأدب الكوري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة الجماهيرية المباشرة، لمدة شهر كامل.

تتضمن الفعاليات سلسلة من اللقاءات المصورة التي تُبث على قناة المركز على اليوتيوب مع عدد من المترجمين والنقاد حول تجاربهم مع الأدب الكوري بينهم الدكتور محمود عبدالغفار أستاذ الأدب المقارن بجامعة القاهرة والدكتورة آلاء فتحي أستاذ الأدب الكوري بجامعة عين شمس بالإضافة إلى الروائية نهلة كرم.

وينقل عدد من الطلاب المصريين الذين يدرسون في كوريا تجربة حية حول ثقافة القراءة في كوريا، والدور الحيوي للمكتبات ودور النشر في كوريا. وسيقدم نادي القراء وهو أحد أكبر نوادي القراءة في مصر، قراءة متعمقة للأعمال الأدبية الكورية المترجمة للغة العربية.

ويشارك المركز الثقافي الكوري في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، والتي تستمر حتى 15 يوليو الجاري ب بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر وإتاحة الفرصة أمام القراء المصريين للتعرف على متخلف جوانب الثقافة الكورية ولا سيما الأدب الكوري.

وقال مدير المركز الثقافي الكوري أوه سونج هو إن تنظيم فعالية«شهر الأدب الكوري» خلال يوليو الجاري هو بمثابة دعوة لاستكشاف عنصر أساسي من الثقافة الكورية وهو الأدب الكوري، حيث يكتسب شعبية متزايدة على الساحة الدولية شأن الكي بوب والدراما الكورية، في ظل طرحه للعديد من القضايا الإنسانية المعاصرة وهو ما يدفع الكثير من الشباب لتعلم اللغة الكورية.

وأضاف أن ترجمات الأدب الكوري إلى العربية مازالت في مرحلة مبكرة لكنه أعرب عن أمله في أن تنهض الأجيال الجديدة من خريجي أقسام اللغة الكورية في مصر بدور رائد نحو زيارة عدد الترجمات الكورية إلى اللغة العربية.