«لا مجال لارتداء الكمامات».. رئيس وزراء بريطانيا يقرر إلغاء قيود كورونا

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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده سترفع معظم القيود المفروضة لمواجهة كورونا، بما في ذلك ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي في 19 يوليو الجاري.

وأضاف جونسون إن القيود المفروضة على عدد الأشخاص الذين يجتمعون في الداخل والخارج، والالتزام القانوني بارتداء الكمامات ستنتهي في المرحلة الأخيرة من خارطة التعافي من كورونا.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه يتوقع أن تمضي الخطوة النهائية في الموعد المحدد على أن يتم تأكيد القرار في 12 يوليو.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ185 ملايين وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.