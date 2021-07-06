أخبار عاجلة

أمير تبوك يطلع على سير العمل في مركز شرما -
الأحمدي: "دار النشر السعودية" ازدهارٌ لحركة التأليف -
"صوت الحكمة": "الإسلاموفوبيا" تغلغلت في سوق الألعاب الإلكترونية -
شرطة مكة تطيح بمواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل -
البرلمان المصري يقرّ قانون فصل "موظفي الإخوان" -
المنتخب الروسي للجمباز الفني يواصل تحضيراته لأولمبياد طوكيو -
محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن -
حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية -
من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟ -
سكارليت جوهانسون تهزم الرجال في شباك التذاكر بـ «Black Widow» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«لا مجال لارتداء الكمامات».. رئيس وزراء بريطانيا يقرر إلغاء قيود كورونا

Print
«لا مجال لارتداء الكمامات».. رئيس وزراء بريطانيا يقرر إلغاء قيود كورونا «لا مجال لارتداء الكمامات».. رئيس وزراء بريطانيا يقرر إلغاء قيود كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده سترفع معظم القيود المفروضة لمواجهة كورونا، بما في ذلك ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي في 19 يوليو الجاري.

وأضاف جونسون إن القيود المفروضة على عدد الأشخاص الذين يجتمعون في الداخل والخارج، والالتزام القانوني بارتداء الكمامات ستنتهي في المرحلة الأخيرة من خارطة التعافي من كورونا.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه يتوقع أن تمضي الخطوة النهائية في الموعد المحدد على أن يتم تأكيد القرار في 12 يوليو.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ185 ملايين وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن

محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن

حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية

حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية

من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة

حكاية المتسول وجثة المسن فى مصر القديمة