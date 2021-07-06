في الموجة الحارة.. «صحة قنا» تقدم نصائح للوقابة من ضربات الشمس

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بقنا عن العديد من النصائح الهامة والواجب إتخاذها لتجنب ارتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس والتي من أهمها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وإستخدام غطاء للرأس أو الشمسية والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية.

الحرص على إرتداء الملابس الواسعة ذات الألوان الفاتحة إضافة إلى شرب كميات كبيرة من السوائل تصل إلى 3 إلى 5 لتر يوميا لتجنب فقد الماء من الجسم والإستحمام بماء دافئ يوميا والعمل على ترطيب الجسم بإستخدام المياه بما يساعد على إفراز العرق، ونظافة الجلد وعدم إستخدام كريمات لغلق مسام الجسم والجلد بما يؤثر على الغدد العرقية للجسم.

الطقس .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

والحرص على عدم بذل مجهود زائد في أوقات الذروة وإرتفاع درجات الحرارة إضافة إلى التقليل من إستخدام المكيفات الصحراوية لكونها تساعد على زيادة نسبة الرطوبة في الجو وتقلل من تبخر العرق والذي يلعب دورا مهما في تنظيم حراره الجسم.

وشددت إلى ضرورة التوجه سريعا لأقرب مستشفى في حال إرتفاع درجات الحرارة المصحوبة بخلل في الوعي.