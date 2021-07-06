إبراهيم حسن يهاجم فرجاني ساسي: «محدش كان يسمع عنك»

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هاجم إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط نادي الزمالك، وذلك بسبب مغالاة اللاعب في طلباته المالية من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية :«مع إحترامي لفرجاني ساسي، الزمالك نادي كبير، هو ساسي، قبل ما ينضم للقلعة البيضاء كان فين؟ الزمالك موجود من غيره»، مضيفًا :«ساسي، لاعب مميز للغاية وأنا معجب بأداءه، ولكن النادي الأبيض هو الذي أظهر تلك الموهبة».

وتابع:«فرجاني، يلعب منذ فترة طويلة، لم يكن بهذا المستوى،ومحدش كان يسمع عنه، الزمالك هو إللي عمله»، ووجه إبراهيم حسن، رسالة إلى مسئولي الزمالك قائلاً :«ليه أجمع 3 ملايين يورو من أجل تجديد عقد اللاعب التونسي، من الأفضل أن استغل هذا المبلغ في سداد المستحقات المتأخرة للاعبين».

وأشار :«عندما كنا متواجدين في نادي الزمالك، طلب أحد اللاعبين الحصول على 3 مليون جنيه في الموسم، لكي يُجدد عقده مع النادي، رفضنا أنا وحسام، وقررنا توزيع هذا المبلغ على باقي الفريق، لأنهم هم الأهم».