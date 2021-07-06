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إبراهيم حسن يهاجم فرجاني ساسي: «محدش كان يسمع عنك»

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إبراهيم حسن يهاجم فرجاني ساسي: «محدش كان يسمع عنك» إبراهيم حسن يهاجم فرجاني ساسي: «محدش كان يسمع عنك»

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هاجم إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط نادي ، وذلك بسبب مغالاة اللاعب في طلباته المالية من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية :«مع إحترامي لفرجاني ساسي، الزمالك نادي كبير، هو ساسي، قبل ما ينضم للقلعة البيضاء كان فين؟ الزمالك موجود من غيره»، مضيفًا :«ساسي، لاعب مميز للغاية وأنا معجب بأداءه، ولكن النادي الأبيض هو الذي أظهر تلك الموهبة».

وتابع:«فرجاني، يلعب منذ فترة طويلة، لم يكن بهذا المستوى،ومحدش كان يسمع عنه، الزمالك هو إللي عمله»، ووجه إبراهيم حسن، رسالة إلى مسئولي الزمالك قائلاً :«ليه أجمع 3 ملايين يورو من أجل تجديد عقد اللاعب التونسي، من الأفضل أن استغل هذا المبلغ في سداد المستحقات المتأخرة للاعبين».

وأشار :«عندما كنا متواجدين في نادي الزمالك، طلب أحد اللاعبين الحصول على 3 مليون جنيه في الموسم، لكي يُجدد عقده مع النادي، رفضنا أنا وحسام، وقررنا توزيع هذا المبلغ على باقي الفريق، لأنهم هم الأهم».

المصرى اليوم

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