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نقيب المحامين يحذر 6 من أعضاء المجلس: لا تلعبوا بالنار.. صبري قليل

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نقيب المحامين يحذر 6 من أعضاء المجلس: لا تلعبوا بالنار.. صبري قليل نقيب المحامين يحذر 6 من أعضاء المجلس: لا تلعبوا بالنار.. صبري قليل

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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، بيانا إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، عن قيام 6 من أعضاء مجلس النقابة، يتصرفون تصرفات وصفها بأنها تدمر العمل النقابي.

وجاء في نص بيان نقيب الصحفيين: «بيان إلى جميع الزملاء، صبرت كثيرًا على تصرفات غير مقبولة، والآن هناك ستة من أعضاء مجلس النقابة العامة يلعبون بالنار، ويتصرفون تصرفات لا سابقة لها تدمر العمل النقابي، ونقابة المحامين».

وأضاف بيان نقيب المحامين: «لم يعد في قوس الصبر منزع، وإن لم تتوقف هذه الممارسات فورًا فسوف أعلن الأسماء والأفعال إلى الجمعية العامة للمحامين، وعلى الله قصد السبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

المصرى اليوم

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