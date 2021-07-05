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أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن ناديه يسعى لشراء الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكل نهائي من الفريق الأبيض، وذلك بعد إنتهاء إعارته مع زعيم الثغر في نهاية الموسم الجاري.

وقال محمد مصيلحي، في تصريحات تلفزيونية :«يتبقى موسم واحد في عقد سيسيه، معع نادي الزمالك، وسنفتح خط مفاوضات مع إدارة القلعة البيضاء من أجل شراء عقد اللاعب بشكل نهائي»، مشددًا على أن العلاقة بينهم وبين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أكثر من رائعة.

وأوضح :«سيسيه سيستمر في بلاده لمدة 3 شهور بعد إجرائه لجراحة في الركبة ولا أعلم هل الزمالك سيصبر عليه لحين العودة أم لا».

وأشار :«اللاعبين الأجانب في الاتحاد السكندري، لم يعودوا حتى الآن، وتقدمنا شكوى رسمية ضد روماريو وأكوي هرب ولم يرجع بعد انضمامه لمنتخب بلاده الأوغندي».