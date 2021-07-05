أخبار عاجلة

رئيس «الإنجيلية»: النسيج الوطني للمصريين هو حجر الأساس لمواجهة أي تحديات -
وزارة الاتصالات تستقطب كبرى شركات نقل الطرود العالمية -
في صيف السعودية.. "النماص" تأخذك إلى سحر الطبيعة وعبق التاريخ -
"الصحة": تسجيل 1244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1523 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"طرابزوني" و"اللبدي" يوقعان مذكرة لتقديم مياه صالحة للشرب لمحافظة خليص -
مبيعات شركات الإسمنت السعودية ترتفع 12% بالنصف الأول من 2021 -
بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو) -
السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور) -
انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا -
نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس الاتحاد السكندري: نسعى لشراء نجم

Print
رئيس الاتحاد السكندري: نسعى لشراء نجم الزمالك رئيس الاتحاد السكندري: نسعى لشراء نجم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن ناديه يسعى لشراء الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بشكل نهائي من الفريق الأبيض، وذلك بعد إنتهاء إعارته مع زعيم الثغر في نهاية الموسم الجاري.

وقال محمد مصيلحي، في تصريحات تلفزيونية :«يتبقى موسم واحد في عقد سيسيه، معع نادي الزمالك، وسنفتح خط مفاوضات مع إدارة القلعة البيضاء من أجل شراء عقد اللاعب بشكل نهائي»، مشددًا على أن العلاقة بينهم وبين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أكثر من رائعة.

وأوضح :«سيسيه سيستمر في بلاده لمدة 3 شهور بعد إجرائه لجراحة في الركبة ولا أعلم هل الزمالك سيصبر عليه لحين العودة أم لا».

وأشار :«اللاعبين الأجانب في الاتحاد السكندري، لم يعودوا حتى الآن، وتقدمنا شكوى رسمية ضد روماريو وأكوي هرب ولم يرجع بعد انضمامه لمنتخب بلاده الأوغندي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري