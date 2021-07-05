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القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو

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القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو

القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو جنوب البلاد.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو جنوب البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وألا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو جنوب البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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