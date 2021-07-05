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مميش عن مفاوضات إيفرجيفن: دولة عظيمة والعالم ينظر بذهول إلى ما يحدث بها حاليا

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مميش عن مفاوضات إيفرجيفن: مصر دولة عظيمة والعالم ينظر بذهول إلى ما يحدث بها حاليا مميش عن مفاوضات إيفرجيفن: دولة عظيمة والعالم ينظر بذهول إلى ما يحدث بها حاليا

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تحدث الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس السابق، عن مفاوضات السفينة إيفرجيفن، وقال إن اليابان دولة عظيمة وقفت كثيرا مع والتفاهم الودي أفضل من أي شيء.

وقال مميش، خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: «مصر أصيلة وتقف مع أصدقائها وقت الشدة، واليابان تقوم بعمل حوالى 190 رحلة شهريا ودورنا هو الوقوف جانبها في أي موقف صعب، ومصر حرصت على التفاهم الودى في أزمة السفينة إيفرجيفن».

وأكد أن مصر تعاملت مع أزمة السفينة من منطلق الصداقة، مشيرا إلى أن مصر دولة عظيمة والعالم ينظر إلى ما يحدث بها حاليا بذهول.

وواصل: «مهمة القوات البحرية تأمين الاتجاهات الاستراتيجية لسواحل الدوله فالاتجاة الشرقى هناك قاعدة بور سعيد والشمالى قاعدة الإسكندرية والجنوبي هناك قاعدة برنيس وكان الاتجاه الغربى به قاعدة مطروح وهى قاعدة صغيرة والمناورة بها صعبة، فكان لابد بعد ظهور البترول والغاز في شرق البحر المتوسط من إنشاء قاعدة عسكرية لصد أي عمليات من الممكن أن تحدث لتوفير الوقت والمسافات، فهى استكمال للاتجاهات الاستراتيجي للدولة المصرية».

المصرى اليوم

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