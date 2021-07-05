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رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها من محبى القراءة، وبعض الكتب الأخرى صدرت منذ عام أو أقل، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والشعر والتاريخية وكتب الأطفال وغيرها.

■ ومن هذه الكتب رواية سيدات القمر للكاتبة جوخة الحارثى والتى من الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020. وقد صدرت لأول مرة منذ 11 عامًا، وتأتى نسخته الحديثة طبعة عام 2019 عن دار الآداب. رواية أدبية من طراز خاص، تأتى أحداثها متأصلة بالروح العربية من عُمان، حيث تلقى سطورها الضوء على أبرز الاختلافات بين الحاضر والماضى، والفضائل والنقائض التى تميز وتفرق بين البشر فى المجتمعات.

غلاف الكتاب

■ وهناك كتاب عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث للكاتب نعومى كلاين من الكتب الأكثر رواجًا فى الوطن العربى. وصدر لأول مرة فى عام 2006، ومن ثم جاءت أحدث طبعاته خلال عام 2009، عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. الكتاب يحمل الكثير من المفاجآت الموثقة والتفسيرات والتحليلات الصادمة، حول حدوث الكثير من الكوارث الطبيعية وعلاقتها بسياسة يضعها الكثير من سياسيين وصناع القرار بالعالم.

■ أيضاً يعدُّ كتاب «حياة فى الإدارة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر من أشهر مؤلفات الدكتور غازى القصيبى، وهو عبارة عن سيرة ذاتية، يتناول فيه القصيبى سيرةَ حياته الوظيفية وتجربته فى الإدارة واستلام المناصب فى الحكومة، حيثُ جعله ترجمةً لحياته الذاتية، وسيرةً لحياته منذ ولادته وبداية تعليمه الأولى مارَّا بكلّ منعطفات حياته وجاعلًا منها دروسًا توجيهية للشباب، ويستمرُّ بسرد وقائع وظروف وتنقلات حياته إلى أن تمَّ تعيينه سفيرًا فى مملكة البحرين عام 1984م، وقد استخلصَ من سيرة حياته فى كتاب حياة فى الإدارة الكثير من التوجيهات للإداريين بشكلٍ عامّ وللشباب بشكل خاصّ.