بدء تطبيق منظومة التراخيص والإشتراطات البنائية الجديدة بسوهاج

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أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بدء التطبيق الفعلى لمنظومة التراخيص والإشتراطات البنائية الجديدة في المراكز التكنولوجية بمختلف مدن وأحياء المحافظة، وذلك بعد انتهاء التطبيق التجريبي للمنظومة بحى شرق سوهاج خلال الفترة من أول مايو 2021 ولمدة شهرين.

وقال محافظ سوهاج، في تصريحات الاثنين، إن منظومة التراخيص الجديدة تأتى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية لضبط وحوكمة منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائي، لافتا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على آليات المنظومة الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة في إصدار التراخيص، وبين المواطن وذلك بهدف تطبيق المنظومة على أفضل وجه وتحقيق الأهداف المرجوة منها، منوها بأنه تم أيضاً توفير كافة متطلبات المراكز التكنولوجية من الأجهزة واللوجيستيات المطلوبة والربط الإلكتروني والتطبيقات اللازمة لعمل المنظومة الجديدة.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على المراكز التكنولوجية للإطمئنان على سير المنظومة الجديدة، والتنبيه على جميع العاملين بحسن معاملة المواطنين والرد على أي استفسارات أو تساؤلات خاصة بالمنظومة وفقاً لما تم التدريب عليه خلال البرامج التدريبية السابقة، وتذليل أي عقبات تواجههم، وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن والدولة من تلك المنظومة الجديدة، وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.