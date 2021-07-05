★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسن سليم، أستاذ الآثار المصرية القديمة، إن الجزء الخامس من موسوعة مصر القديمة التي كتبها عالم الآثار الراحل سليم حسن، والمتكونة من 16 جزءا، يستكمل بالشرح تكوين الإمبراطورية المصرية، وكيفية تكوين خط دفاع أول خارج البلاد لحمايتها بعد التخلص من الهكسوس، ملقيا الضوء على فترة الملوك الأربعة امنحتب الثالث، امنحتب الرابع (آخناتون)، توت عنخ آمون وحور محب.

وأضاف سليم، خلال ملتقى الكتب المذاع على المنصة الإلكترونية للفعاليات الثقافية، المقامة على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه خلال عصر الملك أمنحتب الثالث عاش المصريون في رفاهية، وقد تم العثور على بعض الرسائل التي كانت مستخدمة في المراسلات الملكية، توضح مدى رفاهية وقوة المصريين تلك الفترة، فأحد الملوك أرسل لامنحتب الثالث يطلب منه بعض الذهب، لأن الذهب في مصر مثل التراب (في كثرته).

وألقى حسن سليم، خلال الندوة، الضوء على الانقسامات والصراعات الدينية التي حدثت في عهد الملك آخناتون، الذي انتقل إلى عاصمة جديدة بتل العمارنة، ونادى باتباع الديانة الآتونية، فاشتعلت الحرب بينه وبين كهنة آمون، حتى انهيار الديانة الآتونية.

كما ناقش سليم فترة آخناتون من الناحية الفنية، ثم انتقل إلى الملك توت عنخ آمون وعصره، واكتشاف مقبرته التي ساهمت في شهرته العالمية حاليا، مضيفا أن مجموعته المكتشفة سيتم عرضها بشكل جديد في المتحف المصري الكبير، الذي سيفتتح نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب تحتفي بموسوعة مصر القديمة لسليم حسن، هذا العام خلال الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد أعادت طباعتها في نسخة حديثة، وأفرد محور كامل لمناقشة جميع أجزاء الموسوعة ضمن البرنامج الثقافي.

وتستمر الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «فى القراءة حياة»، ومن المقرر أن يستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ماعدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء.