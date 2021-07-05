البرازيل وبيرو مواجهة تكسير العظام.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

في مواجهة من العيار الثقيل، يلتقي منتخب البرازيل مع نظيره بيرو في مواجهة نارية في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2021 من الصعود للمباراة النهائية والمحافظة على اللقب، في البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وكان منتخب البرازيل قد تخطى تشيلي فى الدور ربع النهائي للبطولة بالفوز عليها بهدف نظيف، بينما تأهلت بيرو بصعوبة على حساب باراجواي بركلات الترجيح، بعد التعادل 3-3 في مباراة قوية ومثيرة.

موعد مباراة البرازيل وبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021

ومن المقرر أن تقام مباراة البرازيل وبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، على ملعب ماني جارينشا الوطني، وتنطلق المباراة في تمام الواحد صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021

ومن المقرر أن تنقل مباراة البرازيل وبيرو عبر قناتي beIN Sports HD 5 Max وbeIN Sports HD 6 Max على الهواء مباشرة.

وينتظر الفائز من تلك المواجهة، المتأهل من مباراة الأرجنتين وكولومبيا المقرر اقامتها عند الثالثة صباح الأربعاء المقبل، في نهائي كوبا أمريكا 2021، لتحديد البطل الجديد للمسابقة القارية الكبرى.