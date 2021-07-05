بعد 48 ساعة من المأساة.. 80 مفقودا بمدينة يابانية فقدت ملامحها تحت الوحل (صور)

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استأنفت السلطات اليابانية، الاثنين، عمليّات البحث في بلدة «أتامي» الساحليّة، الواقعة وسط البلاد، التي فقدت ملامحها تحت تراكم هائل من الوحل في أعقاب كارثة انزلاق التربة.

وفيما تسود حالة من الترقب بشأن مصير عشرات الأشخاص المفقودين بحيث لا تتوافر لدى السلطات المحلّية أيّ معلومات عنهم، استخدم الجنود وعمال الإنقاذ عصي خاصة، وجرافات للتنقل وسط الوحل، والتخلص من أكوام الحطام، حتى تأكّد مصرع أربعة أشخاص، لكن حصيلة الضحايا لا تزال غير نهائيّة.

وهناك رسميّاً نحو 20 شخصاً في عداد المفقودين، لكن بعد 48 ساعة على المأساة، ما زال المسؤولون المحلّيون يبذلون قصارى جهدهم، لتحديد مصير عشرات الأشخاص الآخرين، من أصل 215 شخصاً، كانوا على ما يبدو موجودين في المنطقة المتضرّرة، وقت وقوع الكارثة.

بعد 48 ساعة من المأساة.. 80 مفقوداً بمدينة يابانية فقدت ملامحها تحت الوحل(صور)

وقال هيروكي أونوما، وهو متحدث باسم مركز إدارة الكوارث في أتامي «إن عدد الأشخاص الذين لا نملك أي معلومات عنهم، انخفض الآن إلى 80»، مقارنة بـ 113 سابقاً.

بعد 48 ساعة من المأساة.. 80 مفقوداً بمدينة يابانية فقدت ملامحها تحت الوحل(صور)

وأكد رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، الاثنين، الشكوك حيال الحصيلة، مؤكداً أن الجهود منصبة على البحث عن ناجين.

وتضرر ما يقرب من 130 منزلاً ومبنى في أتامي، عندما اجتاح سيل من الوحول جزءاً من البلدة صباح السبت، إثر أيام من تساقط أمطار غزيرة، دمرت المنازل الواقعة على سفوح التلال، وحولت المناطق السكنية إلى مستنقعات.

بعد 48 ساعة من المأساة.. 80 مفقوداً بمدينة يابانية فقدت ملامحها تحت الوحل(صور)

وبلغ معدل المتساقطات في أتامي، الواقعة على بعد 90 كيلومتراً من جنوب غرب طوكيو، 313 ميلمتراً، يومي الجمعة والسبت، في غضون 48 ساعة، مقارنة بمعدل شهري قدره 242 ميلمتراً في يوليو عادة.

بعد 48 ساعة من المأساة.. 80 مفقوداً بمدينة يابانية فقدت ملامحها تحت الوحل(صور)

من ناحية أخرى، أغلقت السلطات المحلية دور الحضانات، ونحو 12 مدرسة، اليوم، كإجراء احترازي، لمواجهة هطول مزيد من الأمطار الغزيرة، وبسبب خطورة وقوع انهيارات أرضية جديدة محتملة.

بعد 48 ساعة من المأساة.. 80 مفقوداً بمدينة يابانية فقدت ملامحها تحت الوحل(صور)

وتشهد غالبية مناطق اليابان حاليا موسم أمطار يتسبب عادة بفيضانات وسيول وانزلاقات تربة ما يدفع السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء السكان، ومطالبة القوات العسكرية بتقديم المساعدة اللازمة.

ويرجح العلماء تفاقم هذه الظاهرة إلى تغير المناخ، لأن ارتفاع الحرارة في الغلاف الجوي يجعله يحتفظ بكميات أكبر من المياه، وبالتالي يزيد من احتمالات هطول أمطار غزيرة وكثيفة.