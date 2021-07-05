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«الستات بتعيش أكتر».. «الإحصاء»: نسبة الوفيات في الذكور أكبر من الإناث

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«الستات بتعيش أكتر».. «الإحصاء»: نسبة الوفيات في الذكور أكبر من الإناث «الستات بتعيش أكتر».. «الإحصاء»: نسبة الوفيات في الذكور أكبر من الإناث

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قال المستشار حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، إن عدد الذكور أكبر من الإناث طوال تاريخ ، ولم يزد عدد الإناث في أي فترة على الذكور.

وتابع «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن عدد الذكور في مصر يقدر بـ52 مليونًا والإناث 49 مليونًا، مضيفًا أن نسبة الوفيات في الذكور أكبر من الإناث، معقبًا: «الستات بتعيش أكتر، والستات فوق الـ65 عامًا أكتر من الذكور».

ولفت مستشار رئيس جهاز التعبئة والاحصاء إلى أنه لا يوجد في مصر تعريف محدد للعنوسة، ولكنّ هناك تأخرًا في الزواج من الجنسين يقدر بـ13 مليون نسمة.

المصرى اليوم

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