أخبار عاجلة

بـ«رأي صادم».. نجلاء بدر تثير الجدل مجددا حول «حفل زفاف يوم وفاة سمير غانم» (فيديو) -
السيسي يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور) -
انطلاق مشروع «معًا نصنع الفارق» لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا -
نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل) -
السيول والأمطار تعزلها... 3 سنوات لم تشفع بإنهاء "عبّارة قرية" الأفاقمة -
الفرح انقلب مأتماً.. شاهد لحظة وفاة عريس قبل زفافه بأيام -
تحت وطأة تسارع "دلتا".. "ماكرون" يكاشف الفرنسيين بخطورة الوضع الوبائي في البلاد -
أفغانستان .. "طالبان" تحاصر عاصمة إقليم غزنة وتستولي على منازل المدنيين -
"تعليم الأفلاج".. 14 قسماً و5 مدارس محصنون بنسبة 100% -
الدفاع الروسية تظهر لقطات تزويد قاذفات تو-160 الاستراتيجية جوا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التحقيق مع العاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية لتغيبهم عن العمل

Print
التحقيق مع العاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية لتغيبهم عن العمل التحقيق مع العاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية لتغيبهم عن العمل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، الاثنين، إحالة العاملين في 3 مراكز شباب للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل.

جاء ذلك بناء على اللجنة التي شكلها «الصبروط» لمتابعة عدد من مراكز الشباب بإدارتي شباب الخانكة وشبين القناطر، حيث تفقدت مركزي شباب كفر طحا وكفر الشوبك في شبين القناطر وتبين أن هذه المراكز مغلقه في أوقات العمل الرسمية، ومركز شباب عرب الصوالحة مفتوح بدون عاملين، كما تابعت اللجنة أعمال الترميم بمركز شباب كفر الشوبك ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وفى إدارة شباب الخانكة، تم متابعة مراكز شباب كفر حمزة والمنايل وأبوزعبل وسندوة وعرب العليقات البحرية، وتبين للجنة أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد المستجد، كما تم متابعه مركزي شباب المريج وعرب جهينة، وتبين أنها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا