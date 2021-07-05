التحقيق مع العاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية لتغيبهم عن العمل

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قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، الاثنين، إحالة العاملين في 3 مراكز شباب للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل.

جاء ذلك بناء على اللجنة التي شكلها «الصبروط» لمتابعة عدد من مراكز الشباب بإدارتي شباب الخانكة وشبين القناطر، حيث تفقدت مركزي شباب كفر طحا وكفر الشوبك في شبين القناطر وتبين أن هذه المراكز مغلقه في أوقات العمل الرسمية، ومركز شباب عرب الصوالحة مفتوح بدون عاملين، كما تابعت اللجنة أعمال الترميم بمركز شباب كفر الشوبك ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وفى إدارة شباب الخانكة، تم متابعة مراكز شباب كفر حمزة والمنايل وأبوزعبل وسندوة وعرب العليقات البحرية، وتبين للجنة أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، كما تم متابعه مركزي شباب المريج وعرب جهينة، وتبين أنها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.