★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر أصبحت واحدة من الدول القليلة في العالم التي تصنع لقاح كورونا، مردفا: «مصر انضمت لقائمة الكبار المصنعة للقاح».

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: "الرئيس السيسي منذ بداية أزمة كورونا طلب توطين إنتاج أمصال كورونا في مصر".

وأكد أن هناك من كان يشكك في التجارب السريرية التي تجريها مصر للقاحات كورونا، موضحًا أن مصر الآن تحصل على المادة الخام للقاح من الصين وتصنعه في «فاكسيرا».

ووجه موسى الشكر للقيادة السياسية على جهودها من أجل تصنيع لقاح كورونا في مصر، مؤكدا أنه لا يوجد ملف يقف أمام مصر.