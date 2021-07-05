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تدخل موسوعة جينيس برقم عالمي جديد في السباحة

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مصر تدخل موسوعة جينيس برقم عالمي جديد في السباحة تدخل موسوعة جينيس برقم عالمي جديد في السباحة

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قال أحمد بهجت، مدرب السباحة بالنادي الأهلي، والمصنف الثامن عالميًا، إنه بدأ في إعداد فكرة مع مجموعة من السباحين للتعبير عن مدى تطوير السباحة، وبدأ مجموعة سباحين الانضمام للمنظومة والتمهيد لدخول موسوعة جينيس.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن مجموعة من السباحين بلغ عددهم 100 سباح وسباحة، بدأوا التواصل مع موسوعة جينيس لتحطيم الرقم العالمي المسجل من قبل إنجلترا في 2019.

وأكد الكابتن أحمد بهجت، مدرب السباحة بالنادي الأهلي، والمصنف الثامن عالميًا، أنه نجح في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد وتحطيم الرقم المسجل من قبل.

وأشار إلى أن النجاح دائما يبدأ من فكرة، وعلى الشباب أن يتمسك بفكرته ويواصل العمل على نفسه ويطور أفكاره حتى يتمكن من تحقيق حلمه.

المصرى اليوم

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