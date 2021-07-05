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صحة غزة: حالة وفاة و95 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة في القطاع

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صحة غزة: حالة وفاة و95 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة في القطاع صحة غزة: حالة وفاة و95 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة في القطاع

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أعلنت صحة غزة صباح الاثنين، عن تسجيل وفيات وإصابات بكورونا خلال 24 ساعة بالقطاع.

وقالت صحة غزة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 552 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالة وفاة واحدة و(95) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، تعافي 140 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 114787 اصابة، و اجمالي الحالات النشطة 2000 حالة، وإجمالي المتعافين 111717 حالة، واجمالي الوفيات 1070 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة.

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص.

ويبلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 81913 شخصًا.

المصرى اليوم

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