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تعرض موقع "GETTR"، للتواصل الاجتماعي، الذي أطلقه جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للاختراق، بعد فترة وجيزة من إطلاقه وانضمام أكثر من 500 ألف مستخدم به.

وقال "ميللر": "تم الكشف عن المشكلة وتم إغلاقها في غضون دقائق وكل ما تمكن المتسلل من تحقيقه هو تغيير بعض أسماء المستخدمين"، خلال رده على سؤال حول الأمن على وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، أوضح "ميلر" بأن الوضع تم تصحيحه.

وتناولت قناة "الغد" في تقرير مصور لها، أن منصةgetter الخاصة بترامب بعد فترة وجيزة من إطلاقها، حيث تمكن متسلل من تغيير بعض أسماء المستخدمين واستبدال مدونات العديد من الجمهوريين المشهوريين مثل جيسون ميلر وزير الخارجية السابق ومايك بومبيو والنائبة مارجوري تايلور برسالة على صفحاتهم.

المنصة أطلقها جيسون ميلر أحد كباري مستشاري الرئيس السابق ترامب كبديل للمنصات الكبرى بعد حظر ترامب من فيسبوك وتويتر حتى عام 2023 إثر التمرد في مبنى الكابيتول نحو 500 ألف مستخدم حول العالم سجلوا في المنصة فور إطلاقها.

الموقع الجديد أعلن منذ تدشينه أن هدفه تحدي احتكارات وسائل التواصل الاجتماعي ومحاربة ثقافة الإلغاء والدفاع عن حرية التعبير.